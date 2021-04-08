بالميراس يهزم ديفينسا في ذهاب كأس السوبر بأمريكا الجنوبية

بوينس آيرس - رويترز

فاز بالميراس 2-1 على مضيفه ديفينسا ئي خوستيسيا في ذهاب كأس السوبر لكرة القدم بأمريكا الجنوبية.

وتقدم بالميراس بطل كأس ليبرتادوريس عبر روني في الدقيقة 16، لكن برايان روميرو أدرك التعادل لصاحب الأرض قبل مرور ساعة من اللعب، بعد تمريرة رائعة بكعب القدم من والتر بو.

وأعاد جوستافو سكاربا التقدم لبالميراس قبل ربع ساعة من النهاية، وألغى الحكم هدفاً لديفينسا بطل كأس سودأمريكانا بداعي التسلل قبل عشر دقائق من النهاية.

وتقام مباراة الإياب، الأربعاء، في برازيليا.