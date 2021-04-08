شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 10302 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 1944 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 12662 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 3977 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76% ليصل إلى مستوى 1872 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 2789 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1244 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ العربية للأسمنت، الملتقى العربي للاستثمارات، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العبور للاستثمار العقاري، المجموعة المصرية العقارية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية للمحابس، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العبوات الطبية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 15.8 مليون سهم، 2 مليون سهم، 4500 سهم، 2.75 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للأسمدة والكيماويات 800 ألف سهم، 360 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 5.4 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المهندس للتأمين، بالم هليز للتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، المصرية للمنتجعات السياحية، 995 سهم، 1.8 مليون سهم، 15887 سهم، 44863 سهم، 5 ملايين سهم، 4.5 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات بنك كريدي اجريكول مصر، المجموعة المصرية العقارية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 100 ألف سهم، 6.8 مليون سهم، 286.1 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، ابن سينا فارما، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الشركة الأولى عدد 106.4 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.059%، شراء الشركة الثانية 115 ألف أسهم خزينة، شراء الشركة الثالثة 550 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.24%، شراء الشركة الرابعة 200 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.76%، شراء الشركة الخامسة 12375 سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 3.42%، فيما باع مجلس إدارة الشركة الشرقية (ايسترن كومباني) 1.5 مليون سهم خزينة.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة المهندس للتأمين المصدرة لعدد 2.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 33.3 مليون جنيه.