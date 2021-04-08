شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجات الاستعداد فى شركة مياه القليوبية لاستقبال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ، برفع درجه الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ استقبالاً لشهر رمضان الكريم وفصل الصيف مع الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات الاستهلاك في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد ونظرًا لتزايد استهلاك المواطنين لمياه الشرب في هذه الفترة من كل عام، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب بكافة المحطات بمختلف المناطق والقطاعات داخل محافظة القليوبية، وانتظام العمل بنظام النوبتجيات على مدار 24 ساعة، بالإضافة لإيقاف كافة الأجازات إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأكد على كافة فرق المتابعة الميدانية بمتابعة كافة البلاغات الواردة من المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت، بالإضافة إلى متابعة كافة المشاكل والحالات التي قد تطرأ وخاصة التي قد تؤثر على انتظام ضغوط المياه لدى المواطنين والعمل على متابعتها لحين الانتهاء منها في أسرع وقت.

كما شدد على قطاع المعامل والجودة بضرورة متابعة مآخذ محطات مياه الشرب ورفع عينات مياه على مدار الساعة للتأكد من مطابقة مياه المأخذ للمواصفات القياسية لمياه الشرب، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه كافة البلاغات والحالات الطارئة، والتنسيق الكامل بين إدارة الخط الساخن والإدارة العامة للأمن لمتابعة البلاغات والحالات الطارئة وخاصة البلاغات المتعلقة بإهدار المياه بمختلف أنواعها؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين مع توقيع الغرامات على المخالفين.

وطالب رئيس مياه القليوبية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي شكوى من خلال الخط الساخن والذى يعمل على مدار 24 ساعة، على الرقم 125 من أي تليفون أرضي، أو الرقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠ من أى تليفون محمول.