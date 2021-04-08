شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب والعملات فى السعودية بآخر أيام الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 8-4-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى ثباتا عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ0.27 دولار أمريكى، فى حين انخفض سعر الين اليابانى ليسجل 1 ريال سعودى يسجل 29.24 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.28 ين ياباني.

وفى سياق متصل استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الخميس 8-4 -2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما كانت أسعار أمس الأربعاء. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.45 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.46 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.24 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.28 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وننشر تفاصيل تغيرات أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء، وفق آخر تحديثات ومستجدات السوق