شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 761 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر ارتفاعا محدودا بقيمة جنيهين فقط، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أوقية الذهب اليوم إلي 1747 دولار، وهو السعر الفوري ويقبل التغير طوال جلسات التداول على الذهب.

سعر الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 652 جنيها.

عيار 21 سجل 761جنيها.

عيار 24سجل 984 جنيها.

الجنيه الذهب 6088 جنيها.

أونصة الذهب 1747 دولار.

كشف ممدوح عبد الله عضو شعبة الذهب، أن توقعات أسعار المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة مرتبط بحركة الدولار وكذلك عوائد السندات الأمريكية، والتي تشهد تغيرات مستمرة وكذلك مرتبط بالخطة التحفيزية للاقتصاد الأمريكي ومعدلات التوظيف، لذلك السوق شهد تغيرات عديدة الأيام الماضية.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن سعر الذهب قابل للتحرك المحدود نحو الارتفاع خلال تعاملات هذا الأسبوع، وذلك مع حدوث تراجع محدود في الدولار لينزل لأقل مستوي في أسبوعين، لكن حدوث أي تغيرات على تراجع الدولار سيسبب تغيرات في الذهب.