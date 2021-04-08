شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 8-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الخميس 8-4 -2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما كانت أسعار أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس الموافق 8-4-2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعره فى البنك الأهلى لـ 49.05 جنيه للشراء، 52.16 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 49.03 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.23 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.