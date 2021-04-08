شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدينار الكويتى بآخر أيام الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس الموافق 8-4-2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعره فى البنك الأهلى لـ 49.05 جنيه للشراء، 52.16 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 49.03 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل تباين سعر اليورو اليوم الخميس 8-4-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، فى تعاملات البنوك الصباحية ليستقر فى البنك الأهلى المصرى عند 18.55 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره فى بنك "الاسكندرية ليسجل 18.55 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.44 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.82 جنيه للشراء.

52.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.05 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 49.03 جنيه.

52.16 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 52.14 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.03 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.89 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.04 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية49.05 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.54 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.