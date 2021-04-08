شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي دعم قوي عند مستوى 0.7615، ليظهر بعض التداولات الإيجابية، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر دون 0.7665، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة لهذا اليوم، بانتظار كسر الدعم المذكور لتأكيد الاندفاع نحو 0.7500 كمحطة رئيسية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7560 والمقاومة 0.7665

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط