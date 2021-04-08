شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر النفط على ثباته دون مستوى 59.85، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار استئناف الانخفاض الذي يستهدف مستويات 57.25 ثم 54.85 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير أهمية الثبات دون مستويات 59.85 و60.60 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.80 والمقاومة 60.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط