شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر سعر الفضة ارتفاع إضافي ليقترب من المقاومة المحورية 25.50 ولا يزال دونه حتى الآن، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة لهذا اليوم، تدعمها سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ بكسر 24.75 لتأكيد الاندفاع نحو 22.90 كمحطة رئيسية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.40 والمقاومة 25.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط