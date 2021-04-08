شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب بتقديم تداولات إيجابية طفيفة في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 1765.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المتوقع يعتمد على الثبات فوق 1726.00 والأهم فوق 1713.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1725.00 والمقاومة 1760.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد