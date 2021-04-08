شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على ثباته دون مقاومة القناة التصحيحية الهابطة، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستويات 1.3705 ثم 1.3580 بشكل رئيسي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 1.3890.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3660 والمقاومة 1.3840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط