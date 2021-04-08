شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم.. ويسجل 4.15 جنيه بالبنك "الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى لليوم الثانى على التوالي الخميس 8-4-2021، بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية" استقر أيضا سعره عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل تباينت جميع أسعار العملات اليوم، ما عدا الدولار واليورو والريال السعودى اللذين شهدا استقررارا أمام الجنيه المصرى، فى حين ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 21.47 جنيه للشراء، 21.67 جنيه للبيع، أمس كان بـ 21.56 جنيه للشراء، 21.78 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

4.23 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.