شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السمك بسوق العبور للجملة اليوم.. انخفاض فى سعر البربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 8-4-2021 استقرارا لمعظم الأصناف مع انخفاض أسعار البربون، حيث يتراوح سعر الكيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها مقابل 40-48 جنيها للكيلو، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو مقابل 30-38 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، وأسعار البلطي المزارع "1" 19-22 جنيها للكيلو، وسعر البلطي المزارع "2" بين 17-18 جنيها للكيلو والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو، السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.

وسجلت أسعار البورى" 1 " 40-48 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، في حين تراوحت أسعار الأسماك المكرونة بجميع أصنافها من المجمدة إلي السويسي فتتراوح من 25 - 60 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو.