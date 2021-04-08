شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر اليورو اليوم الخميس فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو اليوم الخميس 8-4-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، فى تعاملات البنوك الصباحية ليستقر فى البنك الأهلى المصرى عند 18.55 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره فى بنك "الاسكندرية ليسجل 18.55 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.44 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل استقر سعر الريال السعودى لليوم الثانى على التوالي، ليثبت سعره فى البنك الأهلى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية" استقر أيضا سعره عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتإلى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتإلى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.60 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.55 جنيه للشراء.

18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.55 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.44 جنيه.

18.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.60 جنيه. سعر اليورو فى بنك البركة 18.57 جنيه للشراء.

18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.57 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.57 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.54 جنيه للشراء.

18.71 جنيه للبيع.