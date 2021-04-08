شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للإحصاء يعلن معدل التضخم الشهرى بالجمهورية لشهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (110.9) نقطة لشهر مارس 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (0.6%) عن شهر فبراير 2021.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (7.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.9%)، مجموعة الخضروات بنسبة (0.7%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%) ومجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة (0.5%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-1.1%) ومجموعة خدمات النقل بنسبة (-0.4%).

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.8%) لشهر مارس 2021 مقابل (4.6%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر مارس 2021 مقارنة بشهـر فبراير 2021):

سجـل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (1.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (7.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (12.1%) حيث ارتفعت أسعار اليوسفي بنسبة (18.1%) والبرتقال بنسبة (10.8%) والليمون بنسبة (9.3%).

ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الطيور بنسبة (6.5%) ومجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (0.8%).

ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السمن الصناعي بنسبة (2.9%) ومجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة (0.8%).

ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدرنيات بنسبة (15.9%) بسبب ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة (16.3%) ومجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (10.8%) حيث ارتفعت أسعار الباذنـجان الرومي بنسبة (17.6%) والطماطم بنسبة (3.1%).

وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المكرونة بنسبة (1.2%) ومجموعة الأرز بنسبة (0.6%)، وارتفعت أسعار مجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة البيض بنسبة (0.6%) ومجموعة لبن حليب كامل الدسم بنسبة (0.5%).

وسجل قسم الملابس والاحذية انخفاضاً قدره (-0.8%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-1.1%) ومجموعة الاقمشة بنسبة (-0.6%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود انخفاضاً قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة إيجار المسكن بنسبة (-0.3%)، وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.4%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.3%) ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.3%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%) ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.2%).

سجل قسم النقل والمواصلات انخفاضاً قدره (-0.2%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (-0.4%)، وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.1%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.1%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر مارس 2021 مقارنة بشهر مارس 2020):

سجـل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (1.0%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (16.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العنبيات بنسبة (29.7%)، مجموعة الموالح بنسبة (29.3%) ومجموعة التفاح بنسبة (17.7%)، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السمن الصناعي بنسبة (7.8%) ومجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة (2.1%).

وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخبز بنسبة (10.7%) ومجموعة المكرونة بنسبة (5.8%)، وارتفعت أسعار مجموعة المياه المعدنيه والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه الغازية بنسبة (4.2%)، وارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (9.4%) ومجموعة لحوم طازجة أخرى بنسبة (4.6%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الطيور بنسبة (-2.5%).

وارتفعت أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصلصات بنسبة (8.9%)، وارتفعت أسعار مجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الجبن بنسبة (2.2%) ومجموعة لبن حليب كامل الدسم بنسبة (1.9%).

وارتفعت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات الحلويات بنسبة (3.5%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-9.9%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (-23.2%) بسبب انخفاض أسعار الطماطم بنسبة (-26.3%) ومجموعة الدرنيات بنسبة (-16.8%) حيث انخفضت أسعار البطاطس بنسبة (-17.0%).

وانخفضت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.0%) بسبب انخفاض أسعار الاسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-2.5%)، وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (6.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (6.6%)، وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (6.7%) ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (4.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.6%)، مجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (2.4%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (2.3%) ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.7%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (2.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.4%)، وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (5.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (7.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (6.6%) ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.4%).

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (5.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (7.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (4.6%) ومجموعة شراء المركبات بنسبة (2.5%)، وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية انخفاضاً قدره (-0.2%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (-3.4%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (3.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (4.1%) ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (3.3%)، وسجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (29.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (56.5%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (20.1%) ومجموعة التعليم العالي بنسبة (13.2%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (4.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (15.7%) ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.9%)، وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (8.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان اخر بنسبة (33.0%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.6%) ومجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (2.5%).