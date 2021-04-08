الاقتصاد

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور للجملة.. الطماطم بين 1.5-2.5 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب شهر رمضان المبارك تشهد سوق الخضروات استقرارا لمعظم الأصناف مع ارتفاع طفيف في عدد من الأصناف وذلك وفقا للأسعار المعلنة اليوم الخميس 8-4-2021، حيث سجلت الطماطم 1.5-2.5 جنيه للكيلو والكوسة 2-5 جنيهات، والبصل 2-4.5 جنيه للكيلو. 

 

كما سجلت أسعار البطاطس 1-2 جنيه للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، البامية سجلت 30-35 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الطماطم بين 1-2 جنيه للكيلو.

 

واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين5-7 جنيهات للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو،الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو، التوم 6-8 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الباذنجان بين 1-3 جنيها للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه للكيلو. 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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