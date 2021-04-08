شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدواجن اليوم.. الكيليو بين 25 - 30 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-4-2021 ارتفاعا طفيفا في بعض المناطق حيث سجل سعر الكيلو للدواجن البيضاء بين 25-30 جنيها.

واستقرت أسعار الدواجن البلدى لتترواح بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو، وسجلت كرتونة البيض الأبيض المزارع 33-36 جنيها للكرتونة فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 36-40 جنيها .

والجدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كشف تفاصيل استعداد الدولة لشهر رمضان الكريم، مؤكدا أن أسعار كيلو الدواجن ستكون 30 جنيها خلال شهر رمضان، وسيتم ضخ 100 طن يوميا.