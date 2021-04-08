شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 10244 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1920 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 12574 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 3942 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1844 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2753 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم العربية للأسمنت لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العبوات الطبية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 15.8 مليون سهم، 2 مليون سهم، 4500 سهم، 2.75 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للأسمدة والكيماويات 800 ألف سهم، 360 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 5.4 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المهندس للتأمين، بالم هليز للتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، المصرية للمنتجعات السياحية، 995 سهم، 1.8 مليون سهم، 15887 سهم، 44863 سهم، 5 ملايين سهم، 4.5 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات بنك كريدي اجريكول مصر، المجموعة المصرية العقارية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 100 ألف سهم، 6.8 مليون سهم، 286.1 ألف سهم، على التوالي.

فيما أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، ابن سينا فارما، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الشركة الأولى عدد 106.4 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.059%، شراء الشركة الثانية 115 ألف أسهم خزينة، شراء الشركة الثالثة 550 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.24%، شراء الشركة الرابعة 200 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.76%، شراء الشركة الخامسة 12375 سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 3.42%، فيما باع مجلس إدارة الشركة الشرقية (ايسترن كومباني) 1.5 مليون سهم خزينة.