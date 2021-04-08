شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدولار اليوم الخميس آخر أيام الأسبوع بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الخميس 8-4-2021، بآخر أيام الأسبوع، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، فى بداية تعاملات البنوك الصباحية، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وثبت سعره أيضا فى بنك "القاهرة" عند 15.66جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.

ويناقش البنك الدولى اليوم ضمن اجتماعات الربيع بالعاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة مصر، أهمية الاقتصاد الأخضر، وذلك تحت عنوان "التحولات الخضراء الرئيسية: كيف تتغيَّر الأنظمة بما ينفع الناس وكوكب الأرض". وأوضح البنك الدولى أن كل فرد على وجه الأرض يستحق مستقبلا قابلا للاستمرار، ولكن أشد ما تكون الحاجة إلى الحلول فى البلدان النامية، حيث تبلغ فجوة الاستثمار أشدها.



وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.