شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين (سرك) و(سابك) لتحقيق أهداف الاقتصاد الدائري ضمن (رؤية 2030م) والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقَّعت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، ، الرائدة عالميًا في تصنيع الكيماويات المتنوعة، حيث تستهدف المذكرة مساعدة الأولى على إعداد أول مشروع لإعادة التدوير الكيميائي، بهدف تمكين استخدام مواد اللقيم البلاستيكية المعاد تدويرها.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه تمَّ توقيع المذكرة في مقر (سابك) الرئيس بالرياض في الخامس من أبريل 2021م، وشملت المذكرة دراسة جدوى حول بناء مصنع لإعادة التدوير الكيميائي في المملكة لتحويل النفايات البلاستيكية المختلطة إلى زيت التحلل الحراري.

وتهدف (سرك) إلى استخدام النفايات البلاستيكية المختلطة التي تم جمعها من منشأة إعادة تدوير المواد؛ لاستخدامها كمواد لقيم وتحويلها إلى زيت التحلل الحراري.

وتعليقًا على توقيع المذكرة، ذكرالمهندس زياد بن محمد الشيحة، الرئيس التنفيذي لشركة (سرك)، أن المذكرة تهدف للمساهمة بدور حيوي في الاقتصاد الدائري للمملكة، وتهدف إلى تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري، وحماية البيئة، وتوفير مستقبل مستدام للمملكة، مؤكدًا أن جهود التعاون والخبرات المشتركة بين (سرك) و(سابك) ستؤدى بلا شك إلى تحقيق هذا المشروع نجاحًا مدهشًا، وتجعل منه نموذجًا يحتذى به في الشرق الأوسط.

وأكد الشيحة أن التعاون مع (سابك) سيعطي قوة دافعة لدعم نجاح مختلف المبادرات التي حددها الإطار التنظيمي الوطني لإدارة النفايات في المملكة، كما سيساعد أيضا في إتاحة فرص جديدة في قطاع إدارة النفايات.

واختتم حديثه قائلًا: " لقد أنشأنا (سرك) بهدف البناء والتطوير والاستثمار في قطاع إدارة النفايات في المملكة العربية السعودية."

وفي إطار المذكرة المبرمة بين الطرفين، ستقوم (سرك) بتوفير وجمع وفرز وتوريد مواد اللقيم من النفايات الصلبة البلدية لمنشأة إعادة التدوير الكيميائي.

كما سيعمل الطرفان على تقييم دراسة جدوى المشروع والتعاون المقترح وتوفير الوظائف.

من جانبه، أكد سعادة الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي، بأن هذا التعاون الاستراتيجي يعزز جهود الشركة للمساهمة في تحقيق أهداف إدارة النفايات في المملكة، بما يتماشى مع (رؤية السعودية 2030م)، مضيفاً أن هذه الجهود تأتي تأكيداً لما التزمت به مجموعة العشرين –أثناء رئاسةالمملكة لها- تجاه الاقتصاد الدائري للكربون، بما يضمن تحقيق مستقبل مستدام يركز على البيئة والطاقة والمناخ.

فيما قال المهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه، نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في (سابك)، إن دور المملكة المحوري في أجندة تغير المناخ بدأ يتبلور بوضوح الآن، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل خطوة فارقة باتجاه تحقيق (رؤية السعودية 2030م)، معربًا عن ثقته الكبيرة في خبرات (سرك) ودورها في تحويل النفايات إلى فرص.

تأتي المذكرة انسجاماًمع مبادرة (تروسيركل™) التي أطلقتها (سابك) في إطار رؤيتها لتحقيق الاقتصاد الدائري.

جدير بالذكر أن باقة (تروسيركل™) تغطي منتجات دائرية معتمدة مصنوعة من خلال إعادة تدوير مواد اللقيم من النفايات البلاستيكية التي يصعب إعادة تدويرها، كما تضم منتجات متجددة معتمدة من الجيل الثاني من مواد اللقيم الحيوية، ومنتجات معاد تدويرها ميكانيكيًا لتحسين قابلية إعادة التدوير وخصائص الاستخدام النهائي، ومنتجات مصممة بمفهوم ومميزات تسهل عملية إعادة التدوير. وتستخدم منتجات الباقة أيضًا في أسواق رئيسة؛ مثل التعبئة والتغليف، والكهربائيات والإلكترونيات، والنقل، والبناء والتشييد، والرعاية الصحية والأجهزة الطبية.

وكانت "سابك" قد حققت صافي أرباح بلغ 2.22 مليار ريال في الربع الرابع 2020 مقابل خسائر بلغت 0.89 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الرابع إلى الزيادة في الكميات المباعة والانخفاض في متوسط تكلفة المبيعات بالإضافة إلى عكس مخصص الانخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية، الصافي - بمبلغ 0.3 مليار ريال، والتي بلغت حصة سابك منها 0.3 مليار ريال سعودي.