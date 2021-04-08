شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول السعودية» تتحول إلى مجموعة قابضة تمهيداً للطرح العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» تحولها إلى مجموعة قابضة باسم «مجموعة تداول» تضم تحت مظلتها 4 شركات، هي: «تداول» و«مقاصة» و«إيداع» و«وامض».

وتضمن الإعلان إطلاق «تداول» شركة متخصصة في الابتكار التقني ضمن هيكلها الجديد. وسيتولى خالد الحصان منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، في حين سيصبح محمد الرميح الرئيس التنفيذي للبورصة، بحسب بيان للسوق على موقعه الإلكتروني.

وأسست «تداول» عام 2007 باعتبارها شركة مساهمة، وتعد الجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق للأوراق المالية في المملكة، حيث تقوم بإدراج الأوراق المالية وتداولها، وتعتبر السوق المالية المصدر الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بالسوق المالية.

ويبلغ رأسمال «تداول» 1.2 مليار ريال مقسم إلى 120 مليون سهم، جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات، وجميعها أسهم نقدية اكتتب فيها كلها صندوق الاستثمارات العامة.

وكانت "تداول" قد قامت بتعيين "إتش. إس. بي. ي" في 2016 لإدارة طرح عام أولي كان مخططاً له العام 2018، لكن تقرر تعليقه بسبب إدراج شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية في أواخر 2019 والذي بلغت حصيلته غير المسبوقة 29.4 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه تدرس الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" طرحاً عاماً أولياً لنشاط الكيماويات التابع للشركة والذي يقدر قيمته بمليارات الدولارات.

وتتحدث سابك في الوقت الحالي مع مستشارين لدراسة الطرح الذي يتوقع له أن يكون في وقت مبكر من عام 2021.