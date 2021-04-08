شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإسكان": سنحقق متطلبات "شريك" وسط سعينا لتنفيذ المشاريع دون تمويل حكومي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، إنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات مع القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف أن الشركة الوطنية للإسكان قد قامت بتوقيع اتفاقيات مع أكثر من 70 مطورا عقاريا من شركات التطوير العقاري المؤهلة لضخ أكثر من 120 ألف وحدة سكنية متنوعة في مختلف مناطق المملكة من شقق وفلل وتاون هاوس، بحسب موقع قناة العربية.

ونوه بأن الشركة الوطنية للإسكان قد نفذت 160 مخططا سكنيا، أنتجت قرابة 130 ألف قطعة سكنية وزعت مجانا على مستفيدي برنامج "سكني"، مشيرا إلى أن الشركة تسعى لتنفيذ المشاريع دون تمويل حكومي.

ولفت إلى أن الشركة تطمح في أن يكون لها دور محوري ومساهمة واضحة في برنامج شريك "حيث لديها خطة واضحة خلال الخمس سنوات القادمة لضخ قرابة 300 ألف منتج سكني سيكون نصيب العام 2021 نحو 50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص".

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد دشن برنامج "شريك" في نهاية مارس 2021، والذي يعتبر برنامجاً مهماً في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم النمو وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.

ويشجع البرنامج القطاع الخاص على إنفاق 5 تريليونات ريال بنهاية عام 2030 من خلال تقديم الدعم التمويلي والتنظيمي والتشغيلي ليصبح مجموع ما سوف ينفق في اقتصاد المملكة 27 تريليون ريال بحلول العام 2030.