شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى يناقش أهمية الاقتصاد الأخضر للعالم بمشاركة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش البنك الدولى اليوم ضمن اجتماعات الربيع بالعاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة مصر، أهمية الاقتصاد الأخضر، وذلك تحت عنوان "التحولات الخضراء الرئيسية: كيف تتغيَّر الأنظمة بما ينفع الناس وكوكب الأرض".

وأوضح البنك الدولى أن كل فرد على وجه الأرض يستحق مستقبلا قابلا للاستمرار، ولكن أشد ما تكون الحاجة إلى الحلول فى البلدان النامية، حيث تبلغ فجوة الاستثمار أشدها، ويتأثَّر الناس أكثر من غيرهم من جراء أزمة المناخ. وتتطلَّب مساعدة البلدان على التأهُّب والاستثمار فى تنميةٍ منخفضة الانبعاثات الكربونية وقادرةٍ على الصمود تحولات رئيسية -فى أنظمة الطاقة، والنقل، والمدن، والغذاء- وهى أيضا عوامل رئيسية لتحقيق تعاف فاعل وشامل للجميع من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضاف البنك الدولى على موقعه الرسمى أنه ستتم مناقشة الحلول، وتسليط الضوء على الأولويات الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين بشأن تغير المناخ (COP26)، بجانب دراسة ما سيتطلَّبه تحقيق تعافٍ قادرٍ على الصمود ويعود بالنفع على الناس في العالم.

وأشار البنك الدولى إلى أن أبرز المتحدثين فى اللقاء هم جون كيرى، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة لشئون المناخ، وسرى موليانى إندراواتى، وزير المالية، إندونيسيا، وشمارا ويوكرامانياكى الرئيسة التنفيذية، مجموعة Macquarie والأمير وليام، دوق كامبردج، ومالك أمين السلام المساعد الخاص لرئيس الوزراء بشأن تغير المناخ، باكستان.

كما يتحدث فى اللقاء، داميلولا أوغونبى الرئيسة التنفيذية والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع، ولوسى هاينتز، شريكة ومديرة صندوق الطاقة، أكتيس Actis، ودوبلز كامارغو، السيدة الأولى لجمهورية كوستاريكا .

كما يشارك فى اللقاء، كلوديا دوبلز كامارغو، السيدة الأولى لجمهورية كوستاريكا، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة - جمهورية مصر العربية، وبراين اربوغاست، مدير إدارة المياه والصرف الصحى والنظافة الصحية، مؤسسة بيل وميليندا غيتس وغونهيلد ستوردالين، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة EAT.

ويتحدث أيضا سلطان رحيم زادة، رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق الدولى لإنقاذ بحر آرال، وأغنيس كاليباتا، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى قمة النظم الغذائية لعام 2021، وألوك شارما رئيس الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وأحمد بدر، مؤسس Narratio، سفير الشباب فى مبادرة التواصل من أجل المناخ.