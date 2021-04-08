شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين دون أي جديد- تحليل - 8-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر الزوج بتسجيله لأي هدف إيجابي جديد حتى هذه اللحظة ليتأثر بثبات الحاجز المستقر عند 130.75 لنلاحظ تشكيله بشكل مستمر لتذبذب جانبي ضعيف واستقراره قرب 130.20.

استمرار ثبات الحاجز المذكور سابقا قد يجبر السعر على تشكيل ارتداد تصحيحي مؤقت ليختبر بذلك دعم القناة الفرعية الصاعدة والممتد نحو 129.15, أما نجاحه بتحقيق الاختراق والثبات فوق الحاجز سيفتح الباب أمامه للبدء بتحقيق أهداف إيجابية جديدة لنتوقع انجذابه بذلك نحو 131.60 وصولا نحو 132.70 بتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.30 و 130.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار الصاعد