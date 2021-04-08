شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحتاج لعزم إيجابي جديد-تحليل - 8-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تكبد سعر الزوج بتداولات يوم امس المزيد من الخسائر نظرا لافتقاره للعزم الإيجابي لنلاحظ اقترابه بذلك من الدعم الأولي المتمثل بمستوى 150.10, تجديد المحاولات الصاعدة يتطلب من السعر تجميع عزم إيجابي جديد ليسهل ذلك مهمة تشكيل موجات صاعدة جديدة وليستهدف من خلالها مستوى 151.80 ومن ثم ليضغط على القمة المحققة مؤخرا والمستقرة عند 153.40.

أما في حال تعرض السعر لضغوط سلبية جديدة وتسلله دون الدعم المذكور سابقا, فإن ذلك يؤكد سيطرة الميل التصحيحي الهابط لنتوقع تكبده لخسائر جديدة قد تمتد نحو 149.40 و 147.85 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 150.10 و 151.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم