شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحتاج لتأكيد الاختراق– تحليل - 8-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر البلاتين لتشكيل بعض التذبذب الجانبي لحين تأكيده لاختراق الحاجز المستقر عند 1230.00 والذي يشكل بدوره الباب الرئيسي لاستئناف تحقيق الأهداف الإيجابية المتمركزة حاليا قرب 1285.00 و 1380.00 على التوالي.

نلاحظ من الرسم المرفق استمرار تشكيل مستوى 1190.00 للدعم الإضافي ليؤكد بدوره احتجاز التداولات ضمن المسار الصاعد, كذلك اندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 سيسهل مهمة تجميع السعر للعزم الإيجابي والمطلوب للبدء بتسجيل الأهداف المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1210.00 و 1280.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد