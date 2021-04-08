شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتمسك بالإيجابية– تحليل -8-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر النحاس تقديمه لإغلاقات إيجابية ضمن المسار الصاعد مبتعدا بذلك عن الدعم الإضافي المستقر عند 3.8810 ليدعم بذلك توقعنا الصاعد لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, لذلك سنبقى بانتظار تفاعل السعر مع إيجابية المؤشرات الرئيسية ليبدأ بتسجيل الأهداف بانجذابه نحو 4.1600 وصولا للمقاومة الممتدة حاليا نحو 4.2820.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.0500 و 4.1600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم