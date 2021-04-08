شكرا لقرائتكم خبر عن "الخبير ريت" يفسخ عقد إيجار في "تبوك" حفاظاً على حقوق مالكي الوحدات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة الخبير المالية، بصفتها مدير صندوق "الخبير ريت"، إنه تقرر فسخ عقد الإيجار الموقع مع المستأجر الرئيسي، مستأجر 100% من العقار، شركة أبناء سليمان القضيبي للمقاولات، والمتعلق بعقار الصندوق جاليري مول بمدينة تبوك.

وأضافت في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن ذلك حفاظاً على حقوق مالكي الوحدات وتحقيق مستوى أعلى للتحصيل من خلال إسناد هذا العقار لمشغلين جدد يستهدفون رفع الكفاءة التشغيلية للعقار مقارنةً بالسابق، وبالتالي تعظيم العوائد التأجيرية المحصلة.

وأوضحت أنه في إطار الحرص على تحقيق أكبر ضمانة ممكنة لتحصيل الدخل التأجيري من العقار المملوك للصندوق، والذي من شأنه تعزيز دخل الصندوق وتوزيعاته النقدية، فإن مدير الصندوق يعمل حالياً على دراسة عروض إدارة وتشغيل وتأجير العقار، وسيتم الإعلان عنها بعد أخذ الموافقات اللازمة.

وأشارت إلى أن الأثر من هذا التطور وعلى المدى القصير سيكون سلبياً وذلك بسبب انخفاض عوائد الإيجارات مقارنةً بالعقد السابق. ويتوقع مدير الصندوق أن يكون لهذا التطور أثر إيجابي على الصندوق على المدى المتوسط والطويل.

وكانت شركة الخبير المالية أعلنت في فبراير الماضي بصفتها مدير صندوق الخبير ريت "الصندوق" عن موافقة مجلس الإدارة على توصيته بشأن عدم المضي في عملية الاستحواذ الخاصة بأحد العقارات الواقعة في مدينة الرياض.

وأفاد الصندوق، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، بأن مدير الصندوق سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث ملف زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق ومنها الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق وإعادة تقديمها للحصول على الموافقات اللازمة.