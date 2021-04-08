شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الحصان: تلقينا 30 طلبا للإدراج في "تداول"وهناك طلب متزيد على التداول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة "تداول" السعودية، خالد الحصان، الانتهاء من 4 ملفات لطروحات جديدة في السوق مشيراً إلى تلقي أكثر من 30 طلباً للإدراج في السوق السعودية.

ووصف العام الحالي، بأنه سيشكل سنة استثنائية على مستوى تطور سوق المال، والطروحات الأولية، وتخطي حاجز 2500 شركة أجنبية تستثمر في السوق السعودية، برغم من ظروف جائحة كورونا، بحسب موقع قناة العربية.

وتحدث عن الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين للتداولات، والسوق تؤدي أداء جيداً على مستوى تداول الأفراد والمؤسسات.

وفي الوقت الحالي، تعد أكوا باور للمرافق لإدراج حجمه مليار دولار كما أن هناك صفقات كبرى متوقعة من إس.تي.سي سلوشنز التابعة للاتصالات السعودية ووحدة الكيماويات المتخصصة التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والتي تعتزم جمع مئات الملايين من الدولارات بنهاية العام أو بداية العام المقبل.

ويمكن أن تصبح شركة توصيل الطعام (جاهز) أول شركة ناشئة تطرح أسهمها في البورصة بعد أن أعلنت خططا للإدراج العام في 2021.

وستظل شركة أرامكو محط أنظار المستثمرين بقوة في العام الجاري بعد أن تم الكشف رسميا إن هناك خططا لطرح المزيد من أسهمها.

وكانت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية أكبر شركة في المنطقة تطرح أسهمها للتداول في العام الماضي وجمعت 698.6 مليون دولار من الطرح بينما جمعت بن داود القابضة السعودية لسلاسل المتاجر 585.1 مليون دولار.

وبحسب بيانات من المجموعة المالية هيرميس، فإن أربع عمليات طرح أولي من أصل سبع شهدتها دول خليجية عربية في العام الماضي جرت في بورصة تداول السعودية وهي أكبر سوق أسهم في المنطقة بمتوسط حجم تداولات يومية يزيد عن ثمانية مليارات ريال في العام المنصرم.