شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تداول": نعمل على اختيار مستشاري الطرح العام للمجموعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة "تداول" السعودية، خالد الحصان، أن العمل يجري على اختيار مستشارين، فيما يخص الطرح الأولي العام للمجموعة، وستكون النسبة محل دراسة مع مستشاري الطرح الذين سيجري الإعلان عنهم لاحقا.

وأوضح أن إعلان اسم المستشارين الماليين لمشروع الطرح الأولي سيجري في وقت لاحق، "وتلقينا طلبات من 10 شركات مالية مرخصة بعد مخاطبة 12 شركة" للقيام بدور مستشار الطرح المرتقب، بحسب موقع قناة العربية.

وقال الحصان إن النظام ينص على حد أدنى 30% من رأس المال، ولكن لهيئة السوق المالية، أن توافق على نسبة أقل بحسب حجم الشركة، وسيجري دراسة النسبة مع المستشارين الماليين، ومالك الشركة (صندوق الاستثمارات العامة).

وأشار إلى إطلاق "تداول" شركة جديدة باسم "وامض" متخصصة في الابتكار التقني ضمن هيكلها الجديد، ستشكل خطوة مهمة للنمو، وسيكون لهذه الشركة القدرة على التوسع في أعمال تداول القائمة أو اقتناص الفرص من داخل السوق المالية وخارجها.

كانت شركة السوق المالية السعودية "تداول" أعلنت تحولها إلى مجموعة قابضة باسم "مجموعة تداول" تضم تحت مظلتها 4 شركات، هي: "تداول" و"مقاصة" و"إيداع" و"وامض" بهدف رفع مساهمة سوق الأسهم المحلي في اقتصاد المملكة.

وتأتي هذه الخطوة لتجهيز المجموعة للطرح العام الأولي خلال العام الجاري إلى جانب تعزيز مكانة السوق السعودية على الساحة العالمية ورفع مساهمتها في الاقتصاد المحلي تماشيا مع رؤية 2030.

وسيتولى خالد الحصان منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، فيما سيصبح محمد الرميح الرئيس التنفيذي للبورصة.

وفي الشهر الماضي، قال الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) خالد الحصان أن الكثير من الاتصالات تجرى حاليا فيما يتعلق بطرح أولي عام لأسهمها بالفعل، متوقعا أن يكون العام الجاري أعلى من حيث الاكتتابات الجديدة عن العام السابق.