شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يطلق الرؤية التصميمية لبرنامج تطوير العلا للمساهمة في الناتج المحلي بـ 120 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، الرؤية التصميمية لمخطط "رحلة عبر الزمن"، بهدف إحياء وتأهيل المنطقة الأثرية الرئيسة في العُلا بشكل مسؤول ومستدام، في بيئة ثقافية وطبيعية فريدة من نوعها شمال غربي المملكة.

ويُعد المشروع محطة رئيسية ضمن برنامج تطوير العُلا وتحويلها إلى وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويتكون مخطط "رحلة عبر الزمن" من 3 مراحل رئيسة، ومن المقرر أن تكتمل أولى مراحله بنهاية العام 2023.

ويعدّ مخطط "رحلة عبر الزمن" جُزءاً من برنامج تطويري شامل للعُلا تشرف عليه الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وتهدف استراتيجية التطوير عند اكتمالها في عام 2035 إلى توفير 38 ألف فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى المساهمة بمبلغ 120 مليار ريال في الناتج المحلّي الإجمالي للمملكة.

وسيسهم المخطط في تحقيق ذلك من خلال الترحيب بمليوني زائر سنويًا وتعزيز الزراعة والفنون والثقافة باعتبارها قطاعات اقتصادية رئيسية إلى جانب القطاع السياحي. وكجزء من هذا التطوير، تستهدف الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وشركاؤها إنشاء أكثر من 9000 غرفة فندقية بحلول عام 2035.

ويساعد تنفيذ المخطط في توفير فرص واعدة لتشجيع الشراكات والاستثمارات من الجهات التي تتشارك مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا في قيم الاستدامة والتنمية المسؤولة والمشاركة المجتمعية.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد دشن برنامج "شريك" في نهاية مارس 2021، والذي يعتبر برنامجاً مهماً في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم النمو وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.

ويشجع البرنامج القطاع الخاص على إنفاق 5 تريليونات ريال بنهاية عام 2030 من خلال تقديم الدعم التمويلي والتنظيمي والتشغيلي ليصبح مجموع ما سوف ينفق في اقتصاد المملكة 27 تريليون ريال بحلول العام 2030.