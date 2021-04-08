شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الارتداد من الأدنى له في خمسة أشهر أمام الدولار والأنظار على حديث باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأدنى لها منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن الكشف عن محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير والحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة افتراضية لصندوق النقد الدولي.

في تمام الساعة 06:12 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.1875 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1867، بينما حقق الزوج أدنى مستوي له في خلال تداولات الجلسة عند 1.1861، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات جلسة الأمس عند مستويات 1.1868.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة طلبات المصانع والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 1.4% في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك قبل أن نشهد من فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تظهر تقلص العجز إلى 3.8 مليار يورو مقابل 3.9 مليار يورو في كانون الثاني/يناير،

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والتي قد تباطؤ النمو إلى 0.6 مقابل 1.4% في كانون الثاني/يناير، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 1.4% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، وصولاً إلى كشف البنك المركزي الأوروبي عن محضر اجتماعه الأخير.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي الثالث من نيسان/أبريل والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 37 ألف طلب إلى 682 ألف طلب مقابل 719 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 27 من آذار/مارس تراجعاً بواقع 144 ألف طلب إلى 3,650 ألف طلب مقابل 3,794 ألف طلب.

كما تتطلع الأسواق لاحقاُ اليوم إلى مشاركة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش حيال الاقتصاد العالمي في ندوة افتراضية لصندوق النقد الدولي، ويأتي ضمن فعليات اليوم الرابع والأخير للاجتماعات النصف سنوية لصندوق النقد الدولي، وفي أعقاب رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري 2021 إلى 6% والذي قد يعكس أعلى وتيرة نمو للاقتصاد العالمي منذ عام 1970.