شكرا لقرائتكم خبر عن صبر الاحتياطي الفيدرالي يدعم «وول ستريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية دون تغير يذكر الأربعاء، وأغلق ستاندرد أند بورز 500 على صعود طفيف بعد أن أكدت وقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عزم البنك المركزي التحلي بالصبر قبل الشروع في رفع أسعار الفائدة.

فقد قال مسؤولو المجلس إن من المرجح أن يستغرق الأمر «بعض الوقت» لكي يتحقق تقدم ملموس صوب أهداف الوصول بالتوظيف إلى أقصى مستوى ممكن واستقرار الأسعار.

لكن كثيرين في السوق يشككون في قدرة البنك المركزي على تحاشي رفع الفائدة لفترة طويلة.

وقال آرت هوجان، كبير إستراتيجيي السوق لدى ناشونال للأوراق المالية في نيويورك، «اعتقدنا أننا سنحصل على شيء جديد من محضر اجتماع مجلس الاحتياطي، لكن كنا مخطئين على غير المعتاد هذه المرة.»

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 17.57 نقطة بما يعادل 0.05 بالمئة ليصل إلى 33447.81 نقطة، وزاد ستاندرد أند بورز 6.12 نقطة أو 0.15 بالمئة مسجلا 4080.06 نقطة، بينما نزل المؤشر ناسداك المجمع 9.60 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 13688.78 نقطة.

الأسهم الأوروبية

كذلك، لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية لتغلق قريبا جدا من ذرى قياسية الأربعاء، إذ تصدرت أسهم شركات الرعاية الصحية التراجعات، بينما تفوقت الأسهم البريطانية بفضل التفاؤل حيال سرعة برامج التطعيم وتراجع الجنيه الإسترليني.

نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، ليسجل مستوى أقل قليلا فحسب من إغلاقه القياسي المرتفعة 435.26 المسجل الثلاثاء. ونزل مؤشر قطاع الرعاية الصحية 0.8 بالمئة.

لكن المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الغني بأسهم الشركات المصدرة ارتفع 0.9 بالمئة حيث استفادت الشركات المحققة لإيرادات دولارية من تراجع الإسترليني، بينما بلغ مؤشر لأسهم الشركات المتوسطة ذروة قياسية مع شروع بريطانيا في استخدام لقاح شركة مودرنا للوقاية من كوفيد-19.

أسهم ديليفيرو

ارتفعت أسهم شركة «ديليفيرو» Deliveroo لتوصيل الطعام المدعومة من أمازون بنحو 3%، الأربعاء حيث بدأ مستثمرو التجزئة تداول أسهم الشركة لأول مرة.

وقفز سعر سهم الشركة من 2.8 جنيه إسترليني (3.86 دولار) إلى 2.91 جنيه إسترليني في الصفقات المبكرة في بورصة لندن، قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 2.85 جنيه إسترليني.

واشترى حوالي 70 ألفاً من عملاء «ديليفيرو» ما بين 250 جنيهاً و1000 جنيه من أسهم «ديليفيرو» بسعر 3.90 جنيه إسترليني قبل إدراجها الأولي يوم الأربعاء الماضي في المجموع، باعت «ديليفيرو» ما قيمته 50 مليون جنيه إسترليني من الأسهم لمستثمري التجزئة من خلال منصة تسمى PrimaryBid.

الأسهم اليابانية

وفي طوكيو، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة بعد أن سجلت أكبر انخفاض في نحو أسبوعين في الجلسة السابقة، بينما ربحت أسهم شركات صناعة الإلكترونيات بعد أن تلقت توشيبا عرضاً بالتحول إلى شركة خاصة في صفقة بقيمة 20 مليار دولار.

وصعد المؤشر نيكاي 0.12 بالمئة إلى 29730.79 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.67 بالمئة إلى 1967.43 نقطة. والثلاثاء، أغلق نيكاي منخفضاً 1.3 بالمئة وتوبكس متراجعاً 1.5 بالمئة.

وقال هيديوكي سوزوكي مدير عام أبحاث الاستثمار لدى إس.بي.آي سيكيوريتيز «المستثمرون يشترون الأسهم بعد الانخفاض الحاد (الثلاثاء). هذا تحرك طبيعي. الأنباء بشأن توشيبا دفعت أسهم شركات صناعة الإلكترونيات للارتفاع. المستثمرون ربما يفكرون أنه إذا أُلغي إدراج توشيبا، فإنه سيتعين عليهم نقل أموالهم إلى شركات مناظرة».

وقال مصدر مطلع إن توشيبا تدرس عرضاً بقيمة 20 مليار دولار من شركة الاستثمار المباشر سي.في.سي كابيتال بارتنرز لتحويلها إلى شركة خاصة، في الوقت الذي تواجه فيه المجموعة الصناعية اليابانية ضغوطاً من مساهمين نشطين لتحسين الحوكمة.

وقفز سهم توشيبا 18.28 في المئة ليبلغ الحد الأقصى اليومي بعد أن توقف التداول عليه بسبب وفرة من طلبات الشراء.

وتقدم سهم فوجيتسو 2.03 بالمئة وربح سهم هيتاشي 2.17 بالمئة وزاد سهم شارب 1.65 بالمئة.

وارتفع سهم شركة الشحن البحري نيبون يوسن 3.26 بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها للأرباح للسنة المنتهية في مارس إلى 200 مليار ين (1.82 مليار دولار) من 160 مليار ين. (وكالات)