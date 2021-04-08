أسعار ومواصفات سيارات "سوزوكي سويفت" 2021

الشارقة - اميمة ياسر -

قدرت شركة “مودرن موتورز” الوكيل المحلي للعلامة اليابانية “سوزوكي” فى مصر، أسعار سيارات سوزوكي سويفت موديل 2021 بقيمة بلغت 206.9 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال أكتوبر الحالى.

وينتمى طراز «سوزوكي سويفت» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1200 سي سي، يولد قوة قدرها 84 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة 5 سرعات أتوماتيك.

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ووفقًا للإحصائيات المعلنة عن «سوزوكي»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

سوزوكي سويفت 2021

الأبعاد الخارجية

الطول 3840 مم

العرض 1735 مم

الارتفاع 1495 مم

سعة الشنطة الخلفية 265 لتر

زودت سيارات سوزوكي سويفت موديل 2021 بمجموعة من المواصفات وسائل الأمان، ومنها “وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعدة للفرامل BA، ومانع إدارة المحرك “ايموبليزر”.



وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكمياليات، التى من أبرزها “جنوط رياضية 15 بوصة، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ومكييف هواء أوتوماتيك، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك”.

وتقدم سوزوكى سويفت 2021 بمجموعة من التجهيزات ومنها “عجلة القيادة متعددة الوظائف، مرايات جانبية كهربائية، وزجاج كهربائي، وفرش قماش، وباور سترينج، كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من (راديو – مدخل USB- بلوتوث – عدد 4 مكبرات صوتية)، وغيرها.