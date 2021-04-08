الاقتصاد

تعرف على أسعار السيارة Ds7 بالسوق المصرية لعام 2021

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القاهرة - سامية سيد - تأتى أسعار السيارة DS7 في الأسواق المصرية من خلال خمسة فئات، ليبدأ سعرها من 598 ألفا إلى 850 ألف جنيه مصري. 

 

أبرز المواصفات:

- تصميم السيارة الخارجي الأفضل في هذه الفئة السعرية بلا منافس، ومليء بالخطوط الحادة الهجومية.

- التصميم الداخلي للسيارة أكثر من رائع، خاصًة مع وجود الشاشة الوسطية بحجم 8 بوصة.

- الخامات الداخلية في كبينة السيارة تتميز بجودة عالية تتفوق على المنافسين.

- السيارة بها كل ما تتخيل من كماليات، وتتفوق على المنافسين بشكل كبير.

- السيارة تمتلك نظاما معلوماتيا متميزا جدًا، ويوضح مهامه بشكل سلس لسهولة التعامل.

- السيارة مريحة جدًا من الداخل، كما أنه يمكنك تغيير وضعية القيادة للوصول إلى أكثر وضع مناسب.

- مساحات الركوب واسعة جدًا، كما أنه لا يوجد نفق فتيس في الخلف مما يتيح جلوس ثلاث أفراد براحة تامة.

- مساحات التخزين داخل السيارة كبيرة، خاصة المساحة الخلفية التى تصل إلى 555 لترا وعند طى المقاعد الخلفية تصل المساحة إلى 1752 لتر.

- أداء الموتور متميز جدًا في جميع الأوضاع إذا كان رياضيا أو اقتصاديا.

- تسارع السيارة ممتاز، حيث تصل السيارة من صفر إلى 100 كم لكل ساعة في 8.3 ثانية.

- السيارة موفرة بشكل كبير في الوقود رغم حجمها، حيث تستهلك 5.8 لتر لكل 100 كم.

- نظام التعليق في السيارة متميز جدًا يدعم السيارة بشكل كبير على السرعات العالية.

- السيارة تعتبر الأكثر ثباتًا ودقة في التوجيه في فئتها السعريه بلا منافس.

- العزل الصوتي للسيارة متميز جدًا، ولا يوجد أى صوت داخل السيارة تمامًا، حتى على السرعات العالية جدًا لا يوجد صوت للهواء.

- السيارة حاصلة على خمس نجوم في اختبارات الأمان الأوروبية، كما أن السيارة بها نظام رؤية ليلية.

- السيارة تحتوى على فتيس أوتوماتيك 6 سرعات اعتيادي لا يناسب هذه الفئة السعرية، ويعتبر نقطة ضعف للسيارة.

- السيارة لا تحتوى على نظام Blind Spot Assist للتحذير من منطقة النقطة العمياء في مرآة السيارة.

- السيارة مساحاتها جيدة نسبيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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