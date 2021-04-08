شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار السيارة Ds7 بالسوق المصرية لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأتى أسعار السيارة DS7 في الأسواق المصرية من خلال خمسة فئات، ليبدأ سعرها من 598 ألفا إلى 850 ألف جنيه مصري.
أبرز المواصفات:
- تصميم السيارة الخارجي الأفضل في هذه الفئة السعرية بلا منافس، ومليء بالخطوط الحادة الهجومية.
- التصميم الداخلي للسيارة أكثر من رائع، خاصًة مع وجود الشاشة الوسطية بحجم 8 بوصة.
- الخامات الداخلية في كبينة السيارة تتميز بجودة عالية تتفوق على المنافسين.
- السيارة بها كل ما تتخيل من كماليات، وتتفوق على المنافسين بشكل كبير.
- السيارة تمتلك نظاما معلوماتيا متميزا جدًا، ويوضح مهامه بشكل سلس لسهولة التعامل.
- السيارة مريحة جدًا من الداخل، كما أنه يمكنك تغيير وضعية القيادة للوصول إلى أكثر وضع مناسب.
- مساحات الركوب واسعة جدًا، كما أنه لا يوجد نفق فتيس في الخلف مما يتيح جلوس ثلاث أفراد براحة تامة.
- مساحات التخزين داخل السيارة كبيرة، خاصة المساحة الخلفية التى تصل إلى 555 لترا وعند طى المقاعد الخلفية تصل المساحة إلى 1752 لتر.
- أداء الموتور متميز جدًا في جميع الأوضاع إذا كان رياضيا أو اقتصاديا.
- تسارع السيارة ممتاز، حيث تصل السيارة من صفر إلى 100 كم لكل ساعة في 8.3 ثانية.
- السيارة موفرة بشكل كبير في الوقود رغم حجمها، حيث تستهلك 5.8 لتر لكل 100 كم.
- نظام التعليق في السيارة متميز جدًا يدعم السيارة بشكل كبير على السرعات العالية.
- السيارة تعتبر الأكثر ثباتًا ودقة في التوجيه في فئتها السعريه بلا منافس.
- العزل الصوتي للسيارة متميز جدًا، ولا يوجد أى صوت داخل السيارة تمامًا، حتى على السرعات العالية جدًا لا يوجد صوت للهواء.
- السيارة حاصلة على خمس نجوم في اختبارات الأمان الأوروبية، كما أن السيارة بها نظام رؤية ليلية.
- السيارة تحتوى على فتيس أوتوماتيك 6 سرعات اعتيادي لا يناسب هذه الفئة السعرية، ويعتبر نقطة ضعف للسيارة.
- السيارة لا تحتوى على نظام Blind Spot Assist للتحذير من منطقة النقطة العمياء في مرآة السيارة.
- السيارة مساحاتها جيدة نسبيا.