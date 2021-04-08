شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 1,25 نقطة مئوية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف توبياس بحسب ما نشره صندوق النقد الدولى على موقعه، الأربعاء، إنه تراقب الأسواق العالمية الارتفاع الراهن لأسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل، يساورها القلق من أن تؤدي زيادة هذه الأسعار بصورة مفاجئة ومستمرة إلى تشديد الأوضاع المالية، مما قد يضر بآفاق النمو، ومنذ أغسطس 2020 ارتفع العائد على سندات الخزانة لأَجَل 10 سنوات بمقدار 1,25 نقطة مئوية ليصل إلى 1,75% في مطلع أبريل 2021، مقتربا من جديد من مستواه السابق على الجائحة في مطلع 2020.
وأوضح أن الخبر السار هو أن تصاعد أسعار الفائدة في الولايات المتحدة كان مدفوعا في جانب منه بتحسن آفاق نشر اللقاح وازدياد قوة النمو والتضخم. وقد ارتفع كل من أسعار الفائدة الاسمية والحقيقية، وإن كانت العائدات الاسمية ارتفعت بدرجة أكبر، مما يشير إلى أن التضخم المستدل عليه من توقعات السوق – وهو فرق العائد على سندات الخزانة الاسمية والمرتبطة بمؤشر التضخم – يواصل التعافي، وكان الحفاظ على قدر متواضع من التضخم هدفا مقصودا للسياسة النقدية التيسيرية.