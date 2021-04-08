شكرا لقرائتكم خبر عن الحكير يتراجع قليلاً – تحليل صباحي – 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الحكير (4240) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولات السهم المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.45% بما يعادل -0.10 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.02، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 23.96.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.42 ومستوى المقاومة 23.40.