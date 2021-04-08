شكرا لقرائتكم خبر عن فتيحي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فتيحي (4180) في آخر جلساته، ليسجل خسائر لليوم الثالث على التوالي بنسبة بلغت -2.53% بما يعادل -0.85 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف التشبع الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 35.50 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.00 ومستوى المقاومة 35.50.