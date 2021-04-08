شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أسمنت الجوف (3091) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استعداداته مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 12.50، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.65% بما يعادل 0.08 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 12.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 13.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 12.84.