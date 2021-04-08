شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف الزراعية يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم الجوف الزراعية (6070) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في جلسة اتسمت بالتذبذب بنسبة بلغت 0.35% بما يعادل 0.30 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما كبح من مكاسب السهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 86.21، ليستهدف مستوى المقاومة 97.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 82.00 ومستوى المقاومة 92.50.