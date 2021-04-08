شكرا لقرائتكم خبر عن ساكو يؤكد على اختراق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم ساكو (4008) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق مستوى المقاومة المحوري 63.57، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.91% بما يعادل 2.50 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 63.57، ليستهدف مستوى المقاومة 73.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 63.57 ومستوى المقاومة 70.00.