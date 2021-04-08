شكرا لقرائتكم خبر عن جرير يجني أرباحه – تحليل صباحي – 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جرير (4190) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.93% بما يعادل -3.60 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 180.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 191.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 178.00 ومستوى المقاومة 190.00.