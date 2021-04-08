شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع تجزئة الأغذية يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع مؤشر قطاع تجزئة الأغذية (TFSI) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليستند المؤشر من جديد إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الفرعية 10,829.65، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى القماومة 11,381.66.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,500.00 ومستوى المقاومة 11,000.00.