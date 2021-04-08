شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر السوق الموازي نمو حد أعلى يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق مؤشر السوق الموازي نمو حد أعلى (NOMUC) على ارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.55% بما يعادل 127.357 نقطة، ليحاول المؤشر تعويض جزء من خسائره السابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبة، كما يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 24,039.49، ليستهدف مستوى الدعم 21,805.78.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21,805.78 ومستوى المقاومة 24,039.49.