شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستمر بالانخفاض – تحليل - 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية جديدة يوم أمس ليبتعد عن مستوى 0.9320، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، والذي يتأثر بنموذج الرأس والكتفين الذي يظهر بالصورة، إلى جانب الدعم السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 0.9210 كهدف رئيسي تالي.

نذكر بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 0.9350.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9230 والمقاومة 0.9350

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط