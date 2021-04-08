شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يكسر الدعم – تحليل - 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من كسر مستوى 0.7615 وإغلاق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 0.7500 الذي يمثّل هدفنا السلبي التالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 0.7665.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7560 والمقاومة 0.7665

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط