شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يظهر تداولات مختلطة – تحليل - 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر عقود خام برنت بشكل قوي يوم أمس ليصل إلى مستوى 61.60، وارتد صعوداً ليستقر حول مستوى 62.95 من جديد، مع ملاحظة أن السعر أغلق الشمعة اليومية دون هذا المستوى، لتبقى الفرص متاحة لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50.

أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 60.30 وتمتد إلى 57.75، بينما يتطلب تحقيقها الثبات دون 62.95 والأهم دون 63.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.30 والمقاومة 64.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط