الاقتصاد

سعر عقود خام برنت يظهر تداولات مختلطة – تحليل - 08-04-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر عقود خام برنت بشكل قوي يوم أمس ليصل إلى مستوى 61.60، وارتد صعوداً ليستقر حول مستوى 62.95 من جديد، مع ملاحظة أن السعر أغلق الشمعة اليومية دون هذا المستوى، لتبقى الفرص متاحة لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50.

 

أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 60.30 وتمتد إلى 57.75، بينما يتطلب تحقيقها الثبات دون 62.95 والأهم دون 63.85.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.30 والمقاومة 64.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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