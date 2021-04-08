شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفقد العزم – تحليل - 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس واقترب من حاجز 58.00، لكنه يرتد صعوداً ليتذبذب حول مستوى 59.85، محافظاً على ثباته دونه، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل ملحوظ والوصول إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 57.25 ثم 54.85.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السيناريو السلبي المتوقع، مع الإشارة إلى أهمية الثبات دون مستويات 59.85 و60.60 تحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.80 والمقاومة 60.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط