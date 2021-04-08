شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة حول مقاومة القناة – تحليل - 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة حول مقاومة القناة التصحيحية الهابطة التي تظهر بالصورة، ويستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات السلبية، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط التي تستهدف مستوى 22.90 بشكل رئيسي.

يحتاج السعر لكسر مستوى 24.75 لتعزيز التوقعات بالانخفاض، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون مستوى 25.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.40 والمقاومة 25.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط